وزير الصحة الكويتي: منح شهادة تطعيم خاصة لمتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، منح شهادة تطعيم خاصة لمن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تؤكد حصوله على التطعيم كاملا.

وأضاف الوزير الكويتي -في تصريح للصحفيين اليوم الخميس على هامش الاحتفال بافتتاح صالة جديدة للتطعيمات بأرض المعارض بمنطقة مشرف- إن الشهادة ستستخدم كجواز سفر في المطارات التي تطلبها.

ونفى ما تردد عن وجود بطء في عملية التطعيم في البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة، تطعيم 1200 شخص يوميا، خاصة بعد وصول الدفعة الثانية من اللقاح مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح أن نحو 20 ألف شخص تم تطعيمهم حتى الآن بلقاح (فايزر – بيونتيك) مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع الوبائي في الكويت جيد.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد افتتح في وقت سابق اليوم، صالة جديدة للتطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بأرض المعارض بمنطقة مشرف، ثم تلقى، ووزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، ورئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، الجرعة الثانية من التطعيم.