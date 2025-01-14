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- الصحة تكشف مجموعة من الأعراض تدل على إصابة الأطفال بالاكتئاب

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الأعراض التي قد تدل على إصابة الأطفال بالاكتئاب، وذلك في حالة استمرارها لمدة أسبوعين أو أكثر.

• وهذه الأعراض تشمل ما يلي:

- شعور الطفل بالحزن وعدم الرغبة والاهتمام بالأشياء السابقة التي كانت تسعده.

- عدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة وانخفاض المستوى التعليمي والتركيز.

- وجود مشاكل في النوم، مثل النوم الزائد أو عدم القدرة على النوم بسهولة.

- الشكوى الدائمة من الصداع وآلام في الجسم أو البطن بشكل متكرر.

- اضطرابات في التغذية، سواء تناول طعام كثير أو قليل، مما يظهر على وزن الطفل.

- البكاء المفرط والعصبية والغضب.

- التكلم بشكل سلبي عن نفسه والشعور بالذنب.

ودعت الوزارة جميع الأهالي لمراقبة هذه الأعراض، وفي حال استمرارها لأكثر من أسبوعين، ضرورة التوجه إلى مختصين في الصحة النفسية لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.

يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لرفع الوعي حول الصحة النفسية للأطفال