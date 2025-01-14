فرقة مسار إجباري تبدأ إطلاق ألبومها الجديد مابقتش أخاف 17 يناير الجاري

احتفالاً بمرور عقدين من الزمن على تأسيس فرقة «مسار إجباري»، تستعد الفرقة لإطلاق ألبومها الجديد «مابقتش أخاف»، والذي يضم 12 أغنية، على 4 مراحل، تبدأ أولها يوم 17 يناير الجاري، على أن يتم طرح أخر أغاني الألبوم يوم 5 فبراير المقبل.

يأتي إطلاق الجزء الأول من الألبوم يوم 17 يناير الجاري، ويتم في طرح 3 أغنيات هي «أدها وأدود» و«بنتكلم»، و«بمبي».

أما الثاني فيطرح يوم 24 يناير، ويضم 4 أغنيات وهي «زهقت»، و«وحشني صوتك»، و«مبسوط»، و«مواويل».

فيما يطرح الجزء الثالث من الألبوم يوم 31 يناير، ويضم أيضا 4 أغنيات وهي «هويت»، و«في الحب ماليش»، و«الكورنيش»، و«مابقتش تبان».

ويختتم طرح الألبوم يوم 5 فبراير المقبل بأغنية «مابقتش أخاف»، ويأتي طرحها تزامنا مع إطلاق الفيلم الوثائقي، الذي يتتبع رحلة الفرقة الشخصية والموسيقية خلال فترة يختلط فيها عدم اليقين بالشغف، وذلك احتفالاً بمرور عقدين من الزمن على تأسيس فرقة «مسار إجباري».

ويقدّم الوثائقي الذي أخرجه أمير الشناوي، نظرة غير مفلترة وحميمية على عملية صناعة «مسار إجباري» لأغانيهم، وعليهم كأفراد، كل ذلك أثناء خوضهم مرحلة انفصال محتمل، ويصور الفيلم بصراحة صراعات الفنانين الفردية والجهد الجماعي المطلوب لخلق كل أغنية. تدور أحداث الفيلم بين ستوديو الفرقة بالقاهرة وسيدي حنيش، ودبي.

يقول أيمن مسعود: ”يمثل هذا الألبوم والفيلم الوثائقي المصاحب له فصلاً جديداً لفرقة مسار إجباري“ ”لقد واجهنا عقبات شخصية ومهنية كبيرة، ولكننا اخترنا في النهاية مواجهتها وجهاً لوجه والقيام بأكثر ما نحبه، ألا وهو صناعة الموسيقى.“ أضاف هاني الدقاق.

يَعِد الألبوم المرتقب، الذي يضم 12 أغنية، بتقديم صوت جديد ومبتكر يُرضي المعجبين القدامى ويقدم الفرقة إلى جيل جديد من المستمعين. كما ألمحت الفرقة إلى سلسلة من العروض الحية المميزة التي ستتزامن مع إطلاق الألبوم، واعدةً معجبيها بمستوى جديد كلياً من الحفلات الموسيقية.