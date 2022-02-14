رئيس الشهر العقاري يحذر من تقديم مستند مزور: عقوبته جنائية تشمل الحبس وغرامة 50 ألف جنيه

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن مشروع قانون الشهر العقاري يناسب الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، وجه بترتيب عقوبة جنائية على من يقدم أوراقًا مزورة بقصد تسجيل عقار.



وأضاف ياقوت، خلال لقاء لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الاثنين، أن العقوبة الجنائية تشمل الحبس لمدة عام على الأقل وغرامة 50 ألف جنيه، لكل من يقدم ورقة مزورة يقصد بها تسجيل عقار.



وأشار إلى أن وزير العدل قرر منح رؤساء مأموريات الشهر العقاري وأمناء المكاتب سلطة الضبطية القضائية لضبط المستند المزور، منوهًا إلى أن القانون القديم لم يتح أية صلاحية أمام هؤلاء المسؤولين لاتخاذ إجراءات حال ضبط مستند مزور.



وحذر رئيس الشهر العقاري، من «المغامرة» بتقديم مستند مزور للتسجيل، قائلًا إن أمناء المكاتب ورؤساء المأموريات عليهم تحرير مذكرة بالواقعة وعرضها على النيابة العامة المختصة بحلول اليوم الثاني على الأكثر، فور اكتشاف واقعة التزوير.