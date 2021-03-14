العراق وألمانيا يبحثان دعم الاستقرار بالمناطق المحررة

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي، مع السفير الألماني لدى بغداد أوليه دييل، جهد الدول المانحة والمنظمات الدولية، لدعم الاستقرار في المحافظات والمناطق المحررة، والتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع المشترك بهذا الشأن.

وأكد حميد نعيم الغزي في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الأحد، اهتمام الحكومة العراقية بملف إعادة إعمار المناطق المحررة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من خلال الخطة الوطنية التي أعدتها وزارة الهجرة والمهجرين، والتي تمثلت بتكثيف الجهد الحكومي والدولي، فضلاً عن العمل الجاد لإنهاء ملف النازحين وإغلاق المخيمات كافة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يتابع بصفة دورية مع وزارة الهجرة والمهجرين، تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء،فيما يتعلق بإعادة إعمار المناطق المحررة بتوفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية، التي تسهم في توفير الأجواء الملائمة للعودة الطوعية للنازحين".

ومن جهته أشاد السفير الألماني، بجهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي،المتمثلة بتسهيل انسيابية حركة المنظمات الدولية في المناطق المحررة، واستمرار التعاون المشترك مع سفارات الدول المانحة والمنظمات الدولية، وتوفير جميع المستلزمات والدعم اللوجستي، فضلاً عن تعاون الحكومة العراقية في الإسهام بتقديم الدعم المالي لصندوق إعادة الإعمار.