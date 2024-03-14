شولتس يؤكد لزيلينسكي مواصلة دعم بلاده عسكريا

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وعد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمواصلة تقديم الدعم لبلاده "في المجال العسكري".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إن شولتس بحث الوضع السياسي والعسكري والإنساني في أوكرانيا في محادثة هاتفية مع زيلينسكي اليوم الخميس.

وأكد شولتس أن ألمانيا ستواصل دعمها "بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين".

ويعتزم شولتس غدا الجمعة، لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في برلين على خلفية خلافات فرنسية ألمانية كبيرة بشأن السياسة الأوكرانية.

ولم يستبعد ماكرون مؤخرا نشر قوات على الأرض في أوكرانيا، وهو ما اعترض عليه شولتس علنا في عدة مناسبات.

وأوضح شولتس قائلا:" بصفتي مستشارا ألمانيا ، لن أرسل جنودا من الجيش الألماني إلى أوكرانيا".

وكانت المعارضة المحافظة الألمانية أخفقت مجددا في تمرير قرار برلماني يطالب برلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس الألمانية، بعدما صوتت أغلبية من النواب ضد ذلك.

وشارك 687 نائبا في التصويت، حيث عارض المقترح 494 نائبا، وأيده 188 وامتنع خمسة نواب عن التصويت.

ويشار إلى أن الكتلة البرلمانية المؤلفة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي لديها 197 نائبا في البرلمان.

ويتميز نظام تاوروس بمداه الطويل الذي يصل إلى 500 كيلومتر، كما أنه يتمتع بدقة عالية.

ومن شأن هذا النظام تدمير مخازن الذخيرة الروسية ومراكز القيادة التي تخضع للحماية والبنية التحتية المهمة للحرب خلف خط المواجهة.

ويقول معارضو إرسال نظام تاوروس إنه من الممكن أن هذا يمكن أن يؤدي لتصاعد الصراع وجر ألمانيا إلى الحرب.

من ناحية أخرى، حشدت الكتلة البرلمانية المؤلفة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي و حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي الجهود في البرلمان اليوم الخميس، لصالح مساعدة أوكرانيا من خلال تزويدها بهذه الصواريخ.

وقال نائب رئيس الكتلة يوهان ديفيد فاديفول إن هناك حاجة لهذه الإرادة والوضوح في دعم أوكرانيا.

وأضاف موجها كلامه للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمى له شولتس "لم يؤد حذرهم المزعوم إلا لتفاقم عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا مرة تلو الأخرى. وهذه هي النتيجة".

وكانت أنيسكا بروجر نائبة رئيس كتلة الخضر البرلمانية قد أعلنت أن الخضر، الذين يشكلون ائتلافا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر لن يصوتوا لصالح مقترح الكتلة البرلمانية المؤلفة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي و حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، ولكنها قالت إنها كانت تؤيد مطلب الكتلة.

وعلى عكس الشريك الأكبر في الائتلاف، فإن الحزبين الديمقراطي الحر والخضر كانا يؤيدان تزويد أوكرانيا بنظام الصواريخ منذ أشهر.

في حين قال شولتس إنه يمكن فقط نشر الصواريخ بمشاركة الجنود الألمان، مما قد يزيد من خطورة دفع ألمانيا إلى الحرب في أوكرانيا.

ودافع زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف موتزينيتش عن معارضة شولتس لتزويد أوكرانيا بنظام الصواريخ.

وقال إن أوقات التغير مثل الآن ليست مناسبة "للمقامرين السياسيين".