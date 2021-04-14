 نيمار: قضينا على بطل أوروبا.. وسعيد للغاية رغم الهزيمة - بوابة الشروق
الأربعاء 14 أبريل 2021 12:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
النتـائـج تصويت

نيمار: قضينا على بطل أوروبا.. وسعيد للغاية رغم الهزيمة

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 12:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 12:20 ص

أعرب نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته البالغة لتأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني.

وخسر باريس سان جيرمان بهدف دون رد اليوم الثلاثاء، في إياب ربع النهائي، ولكنه تأهل مستفيدا من فوزه خارج قواعده في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال نيمار عقب تأهل سان جيرمان:«أنا سعيد للغاية رغم الهزيمة، لقد واجهنا فريقًا رائعًا، ونحن أيضًا فريق رائع وقد أظهرنا ذلك الليلة».

وأضاف:«لقد قضينا على أبطال أوروبا، والآن نحن في الدور نصف النهائي وعلينا أن نعمل أكثر ونتحسن».

وعن الفرص الضائعة قال:«أهم شيء هو أنني سعيد للغاية لأننا تأهلنا. باريس سان جيرمان فريق رائع، والآن يجب أن نركز على نصف النهائي».

وتأهل سان جيرمان لنصف النهائي، وبات منتظرا للفائز من مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك