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أعرب نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته البالغة لتأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني.

وخسر باريس سان جيرمان بهدف دون رد اليوم الثلاثاء، في إياب ربع النهائي، ولكنه تأهل مستفيدا من فوزه خارج قواعده في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال نيمار عقب تأهل سان جيرمان:«أنا سعيد للغاية رغم الهزيمة، لقد واجهنا فريقًا رائعًا، ونحن أيضًا فريق رائع وقد أظهرنا ذلك الليلة».

وأضاف:«لقد قضينا على أبطال أوروبا، والآن نحن في الدور نصف النهائي وعلينا أن نعمل أكثر ونتحسن».

وعن الفرص الضائعة قال:«أهم شيء هو أنني سعيد للغاية لأننا تأهلنا. باريس سان جيرمان فريق رائع، والآن يجب أن نركز على نصف النهائي».

وتأهل سان جيرمان لنصف النهائي، وبات منتظرا للفائز من مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي.