شعبة البقالة: استقرار أسعار السلع الغذائية وارتفاعات قادمة في أسعار الجبن ومساحيق الغسيل

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استقرت أسعار السلع الغذائية في محلات البقالة خلال تعاملات اليوم الخميس، فقد استقر سعر كيلو الأرز السائب ليتراوح بين 11 و12 جنيها للكيلو الواحد، وفقا لأحمد فوزي نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية.

وأضاف فوزي، أن أسعار الأرز مستقرة عند آخر زيادة لها في بداية مارس الماضي بسبب ارتفاع نسبة الطلب على السلعة، متوقعا تراجعه مرة أخرى في نهاية شهر رمضان.

وبحسب فوزي، استقرت أسعار المكرونة لتتراوح بين 13 و14 جنيها للكيلو السائب، ذاكرا أن سعر كيلو المكرونة قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية كان يسجل 10 جنيهات.

وأضاف فوزي، أن أسعار الزيت استقرت عند 30 جنيها للتر «الخليط»، وسجل سعر عبوة اللبن اللتر 18 جنيها، مشيرا إلى أن هذه العبوات كانت تسجل 16.5 جنيها الأسبوع الماضي.

سجلت أسعار عبوات الجبنة زنة 250 جراما 8.5 جنيه مقارنة بـ 6.5 جنيه، كما استقر سعر كيلو الدقيق المعبأ عند 12 جنيها للكيلو، وفقا لفوزي، متوقعا ارتفاع أسعار الجبن ومساحيق الغيسل خلال الأيام القادمة.