الفيومي: معارض "أهلا بالعيد" تهدف لتخفيف العبء على المواطني

أعلن الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، في بيان اليوم، عن إنشاء معارض "أهلا بالعيد" في مدن وقرى المحافظة؛ بهدف التيسير على المواطنين وتقديم المنتجات بأسعار مخفضة.

وأكد الفيومي، أن الغرفة التجارية، استقرت على تحويل معارض أهلا رمضان الموجودة حاليا لمعارض "أهلا بالعيد"، وتجهيزها بكافة السلع والمنتجات والملابس التي يحتاج إليها المواطنين وتلبي احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين؛ تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

وتم افتتاح 8 معارض، في مدن بنها وطوخ وشبرا القناطر وكفر شكر وشبين القناطر والخانكة وقليوب، لخدمة المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة للجميع، وأن معارض «أهلا رمضان»، لم تشهد أي نقص للسلع ولو لساعة واحدة رغم الإقبال، وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط، وأن المعارض المنتشرة في المحافظة توافد عليها المواطنين منذ اللحظة الأولى.