استخراج مصاب رابع من أسفل أنقاض عقار الورديان المنهار في الإسكندرية

استخرجت قوات الحماية المدنية، قرب فجر اليوم الجمعة، شخص رابع "سيدة" مصابة من بين أنقاض العقار المنهار في شارع عبيد حسن التلعفري سابقًا، المتفرع من شارع البُهيقي، خلف شارع شجرة الدُر، منطقة الورديان، غربي الإسكندرية، ليرتفع العدد إلى "سيدة، ورجل، وطفلين"، وتم نقلهم إلى المستشفى؛ لإسعافهم، وجارٍ رفع الأنقاض بحثًا عن ناجين أو ضحايا.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، عدة إخطارات من مأمور قسم شرطة مينا البصل، وإدارة الحماية المدنية، وغرفة عمليات حي غرب، تفيد ورود عدة بلاغات من الأهالي لشرطة النجدة، حول انهيار كلي لعقار قديم في نطاق حي غرب.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، والتنفيذية، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حوله؛ وقطع المرافق، حرصًا على حياة المواطنين، حيث تبين من المعاينة الأولية أن العقار مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، وانهار بالكامل حتى سطح الأرض.

وأفاد شهود عيان للشرطة، أن العقار المنهار سقطت منه شرفة أحد الطوابق نهارًا، ثم انهار كُليًا منتصف الليل، وكان بداخله معمل تحاليل طبية، وجرى غلقه بعد تساقط أجزاء من العقار، مرجحين وجود 6 أشخاص أسفل الأنقاض عروسان حديثا الزواج، وأطفال.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد كشف الفحص الأولي لملف العقار عن صدور قرار هدم له حتى سطح الأرض حمل رقم 105 لسنة 2018، دون أن ينفذ، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.