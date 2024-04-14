سماع دوي صافرات الإنذار بجنوبي إسرائيل والقدس الكبرى وسط من هجوم إيران

دوت صافرات الإنذار الإسرائيلية في أعقاب هجمات صاروخية إيرانية على جنوبي إسرائيل والبحر الميت ومنطقة القدس الكبرى وشمالي البلاد، وفقا للجيش الإسرائيلي، وسط هجوم إيراني واسع النطاق بالمسيرات والصواريخ ليل السبت.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أي من المسيرات أو الصواريخ التي أطلقتها إيران قد أصابت أهدافها، وما عدد ما تم اعتراضه.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن القدرات الدفاعية والهجومية لإسرائيل على "أعلى مستوى من الاستعداد قبيل هذا الهجوم واسع النطاق من إيران".

وأطلقت إيران العشرات من المسيرات والصواريخ في هجوم مباشر غير مسبوق على عدوها اللدود. وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن بعضها كان صواريخ باليستية بعيدة المدى.

وتقول طهران إن هجومها على إسرائيل هو رد مناسب على الهجوم على مبني ملحق بسفارتها في سوريا في الأول من نيسان/أبريل، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص بينهما قائدان برتبة بريجدير جنرال في الحرس الثوري الإيراني.