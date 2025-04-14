رابطة العالم الإسلامي تدين قصف الاحتلال المستشفى المعمدانيَّ في غزة

أدانَتْ رابطة العالم الإسلامي- بأشدِّ العبارات- قصفَ قوَّات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمدانيَّ في قطاع غزة.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، بالجرائم الوحشية التي تُواصِل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابَها في قطاع غزة دون رادعٍ، في انتهاكٍ صارخٍ لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشدِّدًا على الضرورة المُلحّة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه التصدّي لهذه الانتهاكات المروّعة، وتفعيل الآليّات الدولية لردعها.