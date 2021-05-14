سكاى نيوز: قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفي التوغل بريًا في قطاع غزة

أكّد الجيش الإسرائيلي أنّه لم يدخل قطاع غزّة، وذلك خلافاً لما كان أعلنه في وقت سابق ليل الخميس، بحسب سكاي نيوز.



وبُعيد منتصف ليل الخميس الجمعة، بعث الجيش الإسرائيلي رسالة إلى وسائل الإعلام يقول فيها إنّ قوّات برية منه "موجودة" في قطاع غزة.

لكن بعد ساعتين، أصدر الجيش "توضيحا" يُفيد بأنّه "لا يوجد جنود" في غزّة. ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ "مشكلة تواصل داخليّة" قد حصلت.

في الأثناء، أطلقت إسرائيل نيران مدفعيتها وشنت مزيدا من الهجمات الجوية بعد منتصف ليل الخميس على قطاع غزة وسط استمرار إطلاق الصواريخ في عمق المركز التجاري الإسرائيلي.

ومع دخول الأعمال القتالية يومها الخامس، دون أي مؤشر على التراجع ، قال الجيش الإسرائيلي في بيان بعد منتصف الليل بقليل إن القوات الجوية والبرية تهاجم القطاع الذي تديره حركة حماس. وسرعان ما تبع ذلك إطلاق قذائف صاروخية من غزة.