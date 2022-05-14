وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن اللجنة تتأكد من استيفاء القمح الهندي للاشتراطات المطلوبة من الحجر الزراعي المصري قبل التصدير، منوهًا إلى أن رفض الشحنة هنا، يسبب خسائر كبيرة للمستورد المصري والمصدر الهندي.ولفت إلى أن اللجنة تتأكد من أن القمح الهندي مطابق لكل المعايير الدولية والاشتراطات المصرية، مشيرًا إلى سحب عينات وتحليلها في معمل أوروبي فنلندي موجود بالهند، للتأكد من جودة المنتج المستورد.وأكد رئيس الحجر الزراعي، أن الأخبار المتداولة حول انخفاض جودة القمح الهندي مقارنة بالروسي والأوكراني، عارية عن الصحة، منوهة إلى ترويجها من غير المتخصصين، ومافيا استيراد القمح التي لا تريد مصلحة البلد.وذكر أن نتائج عينات القمح الهندي، التي حللتها الوزارة، أفضل من أي قمح مستورد من الخارج سواء من روسيا أو أوكرانيا، قائلًا إن نسبة البروتين في القمح الهندي 14.5%، وهي نسبة لا يصل إليها أي قمح مستورد من منشأ آخر.وأوضح أن نسبة الرطوبة في القمح الهندي تتراوح ما بين 8 إلى 9%، في حين أن نسبة الرطوبة في الأنواع الأخرى لا تقل عن 10%، متابعًا أن الرطوبة العالية تؤثر على الوزن، وتعطل عملية الطحن في المطاحن.وأشار إلى أن القمح الهندي خال من أي آفات حجرية تضر بالثروة الزراعية المصرية، معقبًا: «هناك أمراض خطيرة في روسيا وأوكرانيا وفرنسا، ودورنا منع دخول تلك الأمراض عبر اتخاذ إجراءات حجرية دقيقة».