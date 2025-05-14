أفادت تقارير، اليوم الأربعاء، باستشهاد أكثر من 60 شخصا في غارات شنتها قوات الاحتلال على القطاع منذ الليلة الماضية.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت من جديد، صباح اليوم الأربعاء، مكان محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس محمد السنوار، الذي استهدفته، أمس الثلاثاء، بالقرب من المستشفى الأوروبي في خانيونس، وذلك بهدف منع المواطنين من الاقتراب من المنطقة.

ومع ذلك، أفادت تقارير بأن معظم الهجمات في غزة وقعت شمال قطاع غزة، بما في ذلك في مخيم جباليا للاجئين في أعقاب إطلاق ثلاثة صواريخ على عسقلان والمنطقة المحيطة بها.

وهاجم جيش الاحتلال ايضا المستشفى الأوروبي في خان يونس. واستهدفت جرافة ومجموعة من الفلسطينيين الذين كانوا يبحثون عن جثث في الموقع الذي قيل إنه شهد محاولة اغتيال السنوار فيه.

**تحقيقات إسرائيلية بشأن اغتيال السنوار

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي أن المخابرات الإسرائيلية لا تزال تجمع التفاصيل والمعلومات؛ في محاولة للتأكد من اغتيال محمد السنوار، وتحاول التحقق من هوية من كان في مكان الهجوم.

وأوضحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن هذا التحقيق قد يستغرق بعض الوقت.

بدورها، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ما زالت تتحفظ على تأكيد مقتل السنوار بشكل نهائي، مشيرة إلى أن التحقق من نتائج العملية قد يستغرق أياما أو حتى أسابيع، نظرا لتنفيذ الهجوم في منشأة تحت الأرض.