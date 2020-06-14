تركيا تسجل 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة

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أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة.

وأضافت الوزارة، في تحديثها لإحصائيات الفيروس، أن حصيلة المصابين ارتفعت بذلك إلى 178 ألفا و239 شخصا، حسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 15 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و807، وتعافي 1330 مصابا من فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 151 ألفا و417.

وارتفعت حصيلة اختبارات كورونا إلى مليونين و632 ألفا و171، إثر إجراء أكثر من 45 ألف اختبار.

وأوضحت البيانات، أن 717 مصابا يخضعون للرعاية الطبية في وحدات العناية المركزة.