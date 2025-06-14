الشرطة الإسرائيلية تستدعي 600 عنصر احتياط من حرس الحدود

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أفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، باستدعاء 7 سرايا احتياط، و6 سرايا نخبة من متطوعي احتياط حرس الحدود.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، صباح السبت، أشارت الشرطة إلى استدعاء 600 عنصر احتياط أمس من حرس الحدود، وتم نشرهم ميدانيًا بجميع أنحاء البلاد.

وأوضحت أن «الجنود يعملون جنبًا إلى جنب مع ضباط الشرطة الإسرائيلية، وجنود حرس الحدود النظاميين من مختلف الوحدات».

وأشارت إلى أن «حرس الحدود استعد بكل قواته لإحباط ومنع الحوادث الإرهابية، والتعامل مع الاضطرابات، وحماية المجتمع من خلال التعزيزات والتدريبات المتخصصة».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، استدعاء المزيد من كتائب الاحتياط للانتشار على الحدود الشمالية.

وبحسب ما نشره موقع «والا» العبري، تقرر استدعاء لواءي الاحتياط «القبضة الحديدية» (205) و«عتصيوني» (6)؛ تحسبًا لأي تطورات على الحدود الشمالية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الاستدعاء يأتي في ظل عدم استبعاد الجيش الإسرائيلي سيناريو محاولة الإيرانيين الدفع بعمليات برية من لبنان وسوريا.

ودخل تبادل الضربات بين الجيشين الإسرائيلي والإيراني يومه الثاني، السبت، مع توجيه إيران ضربات بصواريخ وطائرات مسيرة إلى مواقع في إسرائيل.

وأفادت وكالة «تسنيم» بأن عددا من الطائرات الانتحارية من طراز «آرش» التابعة للجيش الإيراني تمكنت من إصابة أهداف محددة في عمق الأراضي المحتلة وتدميرها بالكامل.

فيما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية يوم الجمعة، بأن الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل أسفرت عن تدمير تسعة مبان في رامات جان، وهي إحدى ضواحي مدينة تل أبيب الساحلية.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أنه تم إخلاء المئات من الشقق عندما ضرب صاروخ أحد المباني.