بيت المسرح يمد فترة التقديم لمشروع «أول ضوء» لاكتشاف ودعم المخرجين الشباب

قرر البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة مد التقدم لمشروع "أول ضوء - الأحلام تتحقق"، والذي تنفذه فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج تامر كرم، تحت رعاية وزارة الثقافة، وضمن خطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ويستمر المشروع في استقبال طلبات التقديم حتى الخميس الموافق ١٩ يونيو بمقر مسرح أوبرا ملك بوسط البلد، وذلك في الفترة من الحادية عشرة صباحًا حتى السابعة مساء.

يهدف مشروع " أول ضوء - الأحلام تتحقق "إلى إتاحة الفرصة أمام جيل جديد من المخرجين الشباب الذين لم يسبق لهم تقديم عروض داخل البيت الفني للمسرح. ويحتفي المشروع بالبدايات الأولى لهؤلاء المبدعين، من أجل فتح آفاق مستقبلية لهم في عالم المسرح الاحترافي.

جدير بالذكر أنه بدأ استقبال طلبات التقدم من 5 مايو وحتى 5 يونيو، ولمدة شهر كامل، ونظرا للاقبال تم مد تقديم الطلبات خمس أيام اخرى بشكل استثنائى ابتداء من يوم الأحد الموافق ١٥ يونيو.

تتضمن شروط التقدم أن يكون المخرج المتقدم مخرج شاب لم يسبق له الإخراج داخل البيت الفني للمسرح، على أن يكون العمل مؤلَف حديثا أو يبرز رؤية معاصرة لنص مسرحي كلاسيكي، كما يجب أن يتضمن الملف نسخة كاملة من النص المسرحي، ورؤية إخراجية واضحة، إلى جانب تصور مبدئي لديكور وأزياء العرض، و تُعرض المشروعات المقدمة على لجنة متخصصة تقوم بفحصها لاختيار العروض التي سيتم إنتاجها ضمن الموسم المسرحي الجديد لفرقة مسرح الشباب.