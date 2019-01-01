الجيش الليبى يدمر مخازن أسلحة للميليشيات فى غريان

أعلن الجيش الوطنى الليبى أن قواته الجوية قصفت، ليل أمس السبت، مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق فى ضواحى مدينة غريان ودمرت مخازن أسلحة.

وقال المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة، فى بيان: إن سلاح الجو وجه ضربات جوية مركزة، استهدفت تجمعا لميليشيا «أبوعبيدة» بمدينة غريان، وتسببت فى انفجار مخزن للذخيرة، مرجحا وقوع قتلى وإصابات بعد رصد سيارات إسعاف فى موقع القصف.

ومنذ أيام، يشن الجيش الليبى غارات جوية مكثفة على تجمعات الميليشيات المسلحة بضواحى غريان، استهدفت مخازن للأسلحة والوقود وقتلت عددا من الإرهابيين والمرتزقة، وذلك ضمن عملية عسكرية جديدة تستهدف استعادة السيطرة على المدينة الواقعة جنوب غربى العاصمة طرابلس.

كما تستعد قوات الجيش الليبى لتنفيذ مرحلة جديدة من العمليات العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وذلك بعد تقدمها ميدانيا فى أغلب محاور القتال.

وقالت مصادر محلية إن قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر سيلقى خطابا خلال الساعات القادمة، يعلن فيه انطلاق العمليات الأخيرة لتحرير طرابلس، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخبارى.

من جهته، صرح العميد صالح بوحليقه، ضابط عمليات اللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الليبى تستعد لدخول وسط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن مطادرة المليشيات المسلحة ستبدأ بعد نجاح خطة استنزاف العدو.

وقال بوحليقه، فى تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «الجيش الوطنى الليبى سيدخل فى مرحلة جديدة ونصبح على أبواب ساحة شهداء الكرامة (ميدان الشهداء وسط طرابلس)»، مضيفا أن «العدو ينهزم ويتشتت ويبدأ بالهرب من المواجهة فى أرض المعركة إلى طريقتهم الإرهابية المعتادة داخل المدينة».

وبسؤاله عن المواجهات التى ستحدث عند دخول الجيش وسط العاصمة، قال بوحليقه: «نعم ستبدأ المطاردة بعد أن نجحت خطة استنزاف العدو فى محاولات عديدة لاحتلال نقطة تمركز لوحداتنا العسكرية فيما يزيد عن 37 معركة فى العاصمة الليبية طرابلس».

إلى ذلك، دعت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الوطنى الليبى، أمس السبت، أهالى العاصمة طرابلس للابتعاد عن أماكن تمركز القوات الموالية لحكومة الوفاق.

وحثت الشعبة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، المواطنين على الحذر والابتعاد بقدر الإمكان عن مناطق الاشتباكات وعدم الوجود بالقرب من مواقع وتمركزات قوات وميليشيات الوفاق جنوب طرابلس وتحديدا فى مناطق صلاح الدين والهضبة.