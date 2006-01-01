 مصرع 6 شبان بينهم 5 من قرية واحدة بالدقهلية في حادث بالإمارات - بوابة الشروق
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مصرع 6 شبان بينهم 5 من قرية واحدة بالدقهلية في حادث بالإمارات

ضحايا حادث الإمارات
ضحايا حادث الإمارات
نعمان سمير
نشر في: الخميس 14 يوليه 2022 - 12:34 ص | آخر تحديث: الخميس 14 يوليه 2022 - 12:34 ص

فجعت قرية «ديرب الخضر»، التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بنبأ وفاة 5 من شبابها «شهداء لقمة العيش» في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي كانوا يستقلونها وشاحنة، على أحد الطرق السريعة بإمارة رأس الخيمة، مما تسبب في مصرع 5 شبان في الحال، ولحق بهم سادسهم، من قرية أخرى بمحافظة الدقهلية أيضاً.

وأكد أهالي قرية «ديرب الخضر»، بمركز بني عبيد، في محافظة الدقهلية، مصرع 5 شبان من أبناء القرية في حادث بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهم: «إبراهيم علي أحمد عبدالقادر خاطر، وأحمد نصر وهبة، وإيهاب صلاح مصباح، ورامي الوصيف، ومحمود عبدالرحمن».

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