مصرع 6 شبان بينهم 5 من قرية واحدة بالدقهلية في حادث بالإمارات

فجعت قرية «ديرب الخضر»، التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بنبأ وفاة 5 من شبابها «شهداء لقمة العيش» في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي كانوا يستقلونها وشاحنة، على أحد الطرق السريعة بإمارة رأس الخيمة، مما تسبب في مصرع 5 شبان في الحال، ولحق بهم سادسهم، من قرية أخرى بمحافظة الدقهلية أيضاً.

وأكد أهالي قرية «ديرب الخضر»، بمركز بني عبيد، في محافظة الدقهلية، مصرع 5 شبان من أبناء القرية في حادث بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهم: «إبراهيم علي أحمد عبدالقادر خاطر، وأحمد نصر وهبة، وإيهاب صلاح مصباح، ورامي الوصيف، ومحمود عبدالرحمن».