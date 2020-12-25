سيسا هداف منتخب مصر ومحمد علي أفضل حارس في الدور الأول لأمم أفريقيا لليد

حسم منتخب مصر لكرة اليد، الدور الأول من بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الوقت الراهن، وتستمر حتى 18 يوليو الجاري، متصدرا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بتحقيق فوزين على كل من الكاميرون والمغرب تواليا.

واعتلى أحمد هشام سيسا جناح أيسر الفراعنة صدارة هدافي منتخب مصر في الدور الأول برصيد 13 هدفا في مباراتين، بينما جاء في المركز الرابع عشر على مستوى الدور الأول بشكل عام.

وعلى مستوى حراسة المرمى، تصدر محمد علي حارس الفراعنة قائمة أفضل حراس البطولة، بـ18 تصدي من 37 تصويبة بنسبة 49%.

وعلى مستوى المنتخبات، جاء منتخب مصر في المركز الرابع من حيث التصويبات والأهداف، حيث جاء الترتيب على النحو التالي:

1- زامبيا - 3 مباريات - 152 تصويبة - 195 هدف (69%)

2- أنجولا - 3 مباريات - 171 تصويبة - 117 هدف (68%)

3- السنغال - 3 مباريات - 154 تصويبة - 98 هدف (64%)

4- مصر - مباراتين - 116 تصويبة - 76 هدف (66%)

5- زامبيا - 3 مباريات - 169 تصويبة - 71 هدف (42%)

6- غينيا - مباراتين - 94 تصويبة - 63 هدف (67%)

7- تونس - مباراتين - 81 تصويبة - 60 هدف (74%)

8- كاب فيردي - مباراتين - 91 تصويبة - 59 هدف (65%)

9- المغرب - مباراتين - 91 تصويبة - 56 هدف (62%)

10- نيجيريا - مباراتين - 85 تصويبة - 47 هدف (55%)

11- الجابون - مباراتين - 89 تصويبة - 45 هدف (51%)

12- الكاميرون - مباراتين - 90 تصويبة - 45 هدف (50%)

13- الكونغو الديمقراطية - 3 مباريات - 152 تصويبة - 105 هدف (69%)

وتأتي مواجهات دور الـ8 لبطولة أفريقيا لكرة اليد المقرر لها الجمعة المقبل على النحو التالي:

غينيا x المغرب

تونس x الكونغو الديمقراطية

أنجولا x كاب فيردي

مصر x الجزائر