من المنتظر أن يضرب حوالي ألف عامل في مطار "جاتويك" في لندن، من بينهم عمال الأمتعة وموظفو تسجيل الوصول، بسبب نزاع حول الأجور.

وسيضرب أعضاء نقابة "يونايت" العمالية البريطانية، الذين يعملون لدى أربعة متعاقدين من القطاع الخاص، لمدة أربعة أيام، اعتبارا من 28 يوليو وأيضا لمدة أربعة أيام اعتبارا من الرابع من أغسطس المقبل، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وأضافت النقابة أن الإضراب سوف يتسبب "لامحالة "، في تعطيل الرحلات، في ذروة موسم العطلة الصيفية.

وهؤلاء المشاركون في النزاع، يعملون لدى شركات "إيه.إس.سي" و"مينزيس أفييشن" و"جي.جي.إس" و"دي.إتش.إل.سيرفيسيز"، التي تجري عمليات للاستعانة بمصادر خارجية لشركات الطيران، بما في ذلك المناولة الأرضية ومناولة الأمتعة وتسجيل الوصول.

وقالت النقابة إنها تجري مفاوضات مع الشركات الأربع، منذ يناير الماضي، لكنها زعمت أنها فشلت في تقديم عروض تلبي توقعات العمال.