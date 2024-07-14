 إزالة 127 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن الغربية - بوابة الشروق
الإثنين 15 يوليه 2024 12:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إزالة 127 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن الغربية

علاء شبل
نشر في: الأحد 14 يوليه 2024 - 11:54 م | آخر تحديث: الأحد 14 يوليه 2024 - 11:54 م


شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على المتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم لأي أعمال بناء جديدة، والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين، فضلًا عن تكثيف حملات المرور الميداني بمراكز ومدن المحافظة للتعامل اللحظي حيال كل مخالفات البناء والتصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير، أو الشروع في أعمال البناء بمراكز ومدن المحافظة كافة.

وأكد محافظ الغربية، في بيان له اليوم الأحد، متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولًا بأول، مشددًا على أنه لن يسمح بالتهاون في محاسبة أي مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي.

وتابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية التي تمكنت من إزالة 55 حالة بناء مخالف ومتغيرات مكانية، و41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 9963 مترًا مربعًا، وإزالة 13 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي حماية النيل بمساحة 732 مترًا مربعًا، فضلًا عن إزالة 12 حالة تعدٍ على الري، و6 حالات تعدٍ على أراضي الأوقاف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك