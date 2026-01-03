ما خيارات كراكاس للرد على القصف الأمريكي؟ عضو الحزب الاشتراكي الفنزويلي يجيب

قال خالد الهندي عضو الحزب الاشتراكي الفنزويلي، إن الضربات الأمريكية الأخيرة على أهداف داخل العاصمة كراكاس تمثل «تصعيدًا خطيرًا» ينقل التوتر بين واشنطن وكراكاس إلى مرحلة جديدة، منوهًا أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا متعددة على فنزويلا منذ سنوات، شملت الحصار الاقتصادي والمالي والتهديد بالتدخل العسكري، في محاولة لإحداث اضطرابات داخلية وتحريك الشارع ضد الحكومة الفنزويلية، وهو ما فشلت فيه بسبب غياب التأييد الشعبي للمعارضة.

وأضاف الهندي، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن واشنطن تسوّق مبررات وصفها بـ«الواهية»، تتعلق باتهامات بتهريب المخدرات أو التسبب في الهجرة غير الشرعية، معتبرًا أن هذه المزاعم عارية تمامًا عن الصحة.

وأشار إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النفط الفنزويلي، والتي تعكس ـ بحسب تعبيره ـ نظرة الولايات المتحدة إلى أمريكا اللاتينية باعتبارها «فناءً خلفيًا»، خاصة في ظل تنامي النفوذ الصيني والروسي في فنزويلا وعدد من دول المنطقة.

وأكد عضو الحزب الاشتراكي الفنزويلي أن الحكومة في كراكاس تحتفظ بحقها الكامل في الرد على الاعتداءات، لافتًا إلى أن الرئيس نيكولاس مادورو أعلن التعبئة العامة، وأن الجيش الفنزويلي مستعد للدفاع عن البلاد في حال تطور التصعيد.

وشدد على أن العلاقات التي تربط فنزويلا بكل من الصين وروسيا تقوم على التعاون الاستراتيجي والاحترام المتبادل، قائلًا إن أي تدخل عسكري أميركي يمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وداعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاحتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن الولايات المتحدة شنت ضربة عسكرية على فنزويلا واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو، الذي تم نقله جوا خارج البلاد.

ولم تقدم الولايات المتحدة على مثل هذا التدخل المباشر في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989 للإطاحة بالزعيم العسكري مانويل نوريجا.

وكتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «نفذت الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته ونقلهما جوا خارج البلاد».

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي ألقت قوات خاصة أمريكية القبض عليه فجر اليوم السبت، «سيحاكم أخيرا على جرائمه».

وصرح السناتور الجمهوري الأمريكي مايك لي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو، أبلغه بأن القوات الأمريكية اعتقلت الرئيس الفنزويلي لمحاكمته بتهم جنائية في الولايات المتحدة.

وكتب لي على موقع «إكس»، عقب مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية: «لا يتوقع (روبيو) أي إجراءات أخرى في فنزويلا حاليا بعد أن أصبح مادورو محتجزا لدى الولايات المتحدة».