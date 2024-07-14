حماس تتبنى عملية الدهس في الرملة

تبنت حركة المقاومة حماس «عملية الدهس المركّبة في مدينة الرملة المحتلة»، مشيرة إلى أنها «رد طبيعي على حرب الإبادة الوحشية، والمجازر البشعة التي تُرتَكَب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحملات الترويع والقمع والإرهاب في الضفة والقدس المحتلّتَين، والتي تواصل حكومة الاحتلال تنفيذها، في انتهاك فاضح لكل القوانين والقرارات والمعاهدات الدولية».

ونعت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، «الشهيد محمد شهاب (27 عاماً)، ابن بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، منفّذ عملية الرملة».

وأضافت: «نؤكّد أن جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد المدنيين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ، والاستهداف الجبان والخسيس لمخيمات النازحين والأحياء السكنية في غزة، والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس، وضد أسرانا في السجون؛ لن تزيد أبناء شعبنا إلا إصراراً على المواجهة، وتصميماً على تصعيد العمليات ضد الاحتلال في كل مكان من أرضنا المحتلة، حتى استعادة حقوقنا كاملةً، وكنس الاحتلال الفاشي عن أرضنا ومقدساتنا».

وأصيب، مساء اليوم الأحد، أربعة إسرائيليين بجروح متفاوتة، في عملية دعس قرب الرملة في أراضي عام الـ48.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أربعة أشخاص أصيبوا بينهم أثنان بجروح خطيرة في عملية دعس قرب الرملة، وجرى إطلاق النار على سائق المركبة، دون الإشارة إلى وضعه الصحي.



