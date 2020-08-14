 نادية مصطفى: سمير الإسكندراني دعمني في أول حفلة أعملها في حياتي - بوابة الشروق
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نادية مصطفى: سمير الإسكندراني دعمني في أول حفلة أعملها في حياتي

نادية مصطفى
نادية مصطفى

نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 1:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 1:12 ص

روت الفنانة الكبيرة نادية مصطفى موقفا جمعها بالفنان الراحل سمير الإسكندراني، خلال منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك قالت فيه: "اول حفلة في حياتي كانت في أنطونيادس في الإسكندرية ونجمة الحفل كانت العظيمة نجاة الصغيرة وأستاذ سمير الإسكندراني كان بيشارك في الحفل".

وتابعت:" أثناء الوصله الأولى للفنانه نجاة وكنت فى الكواليس وأستاذ سمير.. أنا كنت مرعوبة وأستاذ سمير حس بيا قالي مالك.. قلتله مفيش قالي لا في، ده أنتي مش على بعضك ولونك بهتان وشكلك خايفة، قلتله أيوه وبطني بتوجعني مش عارفة مالي".

واستكملت:"شخط فيا متخافيش.. خدى السبحة دي تقرأي الفاتحة 7 مرات وقل هو الله أحد 7 مرات، وبعدهم سبحي واستغفري على السبحة لحد أما تطلعي، وعملت زي ماقالي وابتديت أطمن وطلعت وغنيت وكانت من أحلى حفلاتي".

واختتمت :"الله يرحمه ويطمنه على مكانه في الجنة زي ماجبر بخاطرى وطمني ويسعده زي ما أسعدني".


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