تشييع جنازة الشهيد مجند محمود سعيد عبدالله بالمنيا

نقل الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، تعازي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لأسرة الشهيد المجند محمود سعيد عبدالله بقرية إبشادات التابعة لمركز ملوي، داعيا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء الأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن أبطال القوات المسلحة يروون بدمائهم الزكية تراب وطنهم الغالي، ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر، دفاعًا عن تراب مصرنا الغالية.

وأناب محافظ المنيا، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ لحضور تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني المجند محمود سعيد عبدالله بقرية إبشادات، والذي استشهد أثناء مداهمة للقضاء على العناصر الإرهابية بسيناء، بحضور عدد من النواب والتنفيذيين.

وشيّع المئات من أهالي قرية إبشادات جنازة شهيد الواجب، معلنين غضبهم على الإرهاب الغادر، ومطالبين بالقصاص من القتلة.