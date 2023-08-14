الشعبوي الأرجنتيني ميلي يفوز بالانتخابات الرئاسية التمهيدية

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أعلنت وسائل إعلام أرجنتينية، اليوم الاثنين، فوز الشعبوي خافيير ميلي بالانتخابات الرئاسية التمهيدية، أمس الأحد.

وأوضحت صحيفة كلارين، اليوم الاثنين، أن الخبير الاقتصادي الليبرالي البالغ من العمر 52 عاما، حصل على 30.11% من الأصوات بعد فرز 96% من مراكز الاقتراع.

ويقال، إن ميلي قريب من الناحية الأيديولوجية من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتمثل الانتخابات التمهيدية المطلوبة قانونيا، المعروفة باسم "باسو" في الأرجنتين، توضيحا لمعرفة الأحزاب التي سوف تتنافس على أعلى منصب في الانتخابات الرئاسية في 22 أكتوبر.

ومن غير المسموح سوى للأحزاب والتحالفات الانتخابية التي حصلت على 1.5% من الأصوات، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وبالنسبة للمعارضة، حصل عمدة العاصمة بوينس أيريس، أوراسيو رودريجيز لاريتا، ووزيرة الداخلية السابقة باتريثيا بولريخ على 28.27%، فيما تقدمت بولريخ على رودريجيز.

وجاء معسكر الحكومة اليساري البيروني في المرتبة الثالثة بالحصول على 27.19% فيما حصل وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا على 21.35%، متقدما بكثير على منافسه من نفس الحزب المحاضر الجامعي رئيس نقابة العمال خوان جرابويس بـ5.85%.