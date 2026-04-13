علق عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي، على مشروع الحصار البحري الذي تنوي الولايات المتحدة تنفيذه ضد إيران.

ونقلت وكالة تسنيم عن رضائي قوله: «كما منيت أميركا بهزيمة تاريخية أمام إيران في محاولتها فتح مضيق هرمز فإنها محكومة بالفشل أيضا في مشروع الحصار البحري».

وأضاف: «القوات المسلحة الإيرانية لن تمنح أمريكا مثل هذا الإذن وهي تمتلك أوراق ضغط كبرى لم تُستخدم بعد لمواجهة ذلك».

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إنها ستبدأ بفرض حصار على جميع الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 13 أبريل.

وأضافت في بيان: «سيُفرض الحصار بشكل عادل على سفن جميع الدول الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان. ولن تعيق قوات سنتكوم حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية».

وتابعت: «سيتم تزويد البحارة التجاريين بمعلومات إضافية من خلال إشعار رسمي قبل بدء الحصار».

واستكملت: «يُنصح جميع البحارة بمتابعة بث إشعار للبحارة" والتواصل مع القوات البحرية الأمريكية عبر قناة الاتصال 16 عند الإبحار في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز».