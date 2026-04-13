إيران: كنا على وشك توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد لكن واجهنا نهجا متشددا وتغييرا في الأهداف وحصارا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تحلت بالمرونة الكاملة في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وكتب عراقجي عبر حسابه على منصة إكس: «في محادثات مكثفة على أعلى مستوى منذ 47 عامًا، تعاملت إيران مع الولايات المتحدة بحسن نية لإنهاء الحرب».

وأضاف: «عندما كنا على بُعد بوصات قليلة فقط من مذكرة تفاهم إسلام آباد واجهنا التمسك بالحد الأقصى، تغيير الأهداف، والحصار».

وتابع: «لم نستفد من أي دروس.. النوايا الحسنة تولد نوايا حسنة.. العداء يولد عداء».

In intensive talks at highest level in 47 years, Iran engaged with U.S in good faith to end war.



But when just inches away from "Islamabad MoU", we encountered maximalism, shifting goalposts, and blockade.



Zero lessons earned



Good will begets good will.

Enmity begets enmity. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 12, 2026

وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إنها ستبدأ بفرض حصار على جميع الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 13 أبريل.

وأضافت في بيان: «سيُفرض الحصار بشكل عادل على سفن جميع الدول الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان. ولن تعيق قوات سنتكوم حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية».

وتابعت: «سيتم تزويد البحارة التجاريين بمعلومات إضافية من خلال إشعار رسمي قبل بدء الحصار».

واستكملت: «يُنصح جميع البحارة بمتابعة بث إشعار للبحارة" والتواصل مع القوات البحرية الأمريكية عبر قناة الاتصال 16 عند الإبحار في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز».