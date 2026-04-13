الرئيس الإيراني يكشف عن شرط التوصل إلى اتفاق مع واشنطن

صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن طهران ستجد سبلا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة إذا احترمت واشنطن حقوق الإيرانيين.

وقال بزشكيان، في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأحد، "إذا تخلت الحكومة الأمريكية عن نظامها الشمولي واحترمت حقوق الشعب الإيراني، فسيتم بالتأكيد إيجاد سبل للتوصل إلى اتفاق".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن إيران لم تف بتعهداتها بشأن فتح مضيق هرمز، متهما إياها بالتسبب في حالة من القلق والاضطراب العالمي، في ظل مزاعم حول زرع ألغام بحرية في الممر الحيوي، رغم ما وصفه بتدمير قدراتها البحرية المرتبطة بهذه العمليات، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأوضح ترامب، أنه تلقى إحاطة من نائبه، جي دي فانس، ومبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، بشأن المفاوضات التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ولم تسفر عن اتفاق، مشيدا بدور القيادة الباكستانية في تيسيرها، واعتبر أن هذه الجهود ساهمت في تجنب تصعيد كبير كان قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق.

وأشار إلى أن المباحثات مع الجانب الإيراني استمرت لنحو 20 ساعة، وشهدت طرح عدد من النقاط التي وصفها بالإيجابية مقارنة بالخيار العسكري، إلا أنه أكد أن الخلاف الجوهري لا يزال قائما، متهما طهران بعدم الاستعداد للتخلي عن طموحاتها النووية.