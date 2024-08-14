الفصائل الفلسطينية: موقفنا ثابت من المفاوضات بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، على موقفها الثابت من المفاوضات، بضرورة بحث آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أوراق الإطار المقدمة من الوسطاء.

وفي بيان مشترك صادر عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ولجان المقاومة في فلسطين وحركة المجاهدين الفلسطينية وحركة الأحرار الفلسطينية، قالت: "ما تم الاتفاق عليه في أوراق الإطار المقدمة من الوسطاء يحقق وقفا شاملا للعدوان، وانسحابا كاملا للاحتلال، وكسرا للحصار وفتحا للمعابر، وإعادة الإعمار وتحقيق صفقة جادة لتبادل الأسرى".

وأضاف البيان: "نحيي أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر والصامد في غزة وكل أماكن تواجد شعبنا، ونترحم على شهداء شعبنا، ونحيي جرحانا البواسل وأسرانا الأحرار في سجون الاحتلال".

وتابع "نوجه التحية لمقاومتنا الباسلة التي صنعت بانطلاق معركة طوفان الأقصى المباركة تحولًا استراتيجيًا في الصراع مع الاحتلال الصهيوني وأفشلت مخططاته وكسرت هيبته وأسقطت نظرية الأمن القومي في الهاوية مرة وإلى الأبد".

وشددت المقاومة على أنها مستمرة في كل الساحات والجبهات ولا زالت قادرة على توجيه ضربات للاحتلال ردًا على عدوانه وإرهابه. وهنأت الفصائل الفلسطينية، حماس على سرعتها في إتمام عمليتها الشورية لاختيار رئيس مكتبها السياسي، باختيار يحيى السنوار "أبو إبراهيم" رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفًا لإسماعيل هنية "أبو العبد"، قائلة "هذا يؤكد على قوة وحيوية حماس ومؤسساتها وأنه لا يمكن لقوة على الأرض اجتثاث المقاومة أو كسرها، فاغتيال قادة المقاومة يزيد من صلابة المقاومة واستمرار نهجها على طريق التحرير.

وتابع البيان "إن ما يسمى اليوم التالي للحرب هو شأن وطني فلسطيني خالص، يناقش على مستديرة الكل الوطني الفلسطيني فقط لا غير، وإن كل محاولات الاحتلال والإدارة الأمريكية وحلفائهم لخلق إرادات بديلة قد تحطمت بصمود شعبنا وبسالة مقاومتنا، وإن أية محاولات من أية جهة كانت تسعى لأن تكون أداة طيعة في يد الاحتلال وبديلًا عن إرادة الشعب الفلسطيني ستعامل معاملة العدو الصهيوني"