وليد عبد الرازق حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش، المُقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري العام.

وقررت لجنة الحكام تعيين وليد عبد الرازق حكمًا لمباراة الزمالك وطلائع الجيش، على أن يعاونه أسامة عبد اللطيف، كمساعد أول، وماجد المليجي كمساعد ثانٍ، فيما يكون محمود رشدي حكمًا رابعًا.

وسيتواجد على تقنية الفيديو في مباراة الزمالك أمام نادي طلائع الجيش الحكم وائل فرحان، وسيساعده فيها محمد عزازي.

كما قررت لجنة الحكام تعيين محمد يوسف حكمًا لمباراة المصري أمام زد، المُقرر إقامتها في التوقيت ذاته، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وسيساعد الحكم محمد يوسف كلًا من هشام الدسوقي وأحمد عبد الغني، فيما يكون أحمد جمال حكمًا رابعًا، وسيتواجد على تقنية الفيديو كلًا من عبد العزيز السيد ومحمود وفا.