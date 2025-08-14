نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة «الخير» بقرية أبو زريبة بالسلوم ويعقد حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي

تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، اليوم الخميس، قافلة "مطروح الخير" بقرية أبو زريبة بمركز السلوم، التي تهدف إلى تقديم الدعم والخدمات المتنوعة للأهالي من مواد غذائية ورعاية صحية وخدمات اجتماعية.

وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني. وقد تفقد القافلة الطبية والبيطرية، وكذلك سيارة خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمكتبة المتنقلة بمكتبة مصر العامة، ومجموعة من الأنشطة التربوية والموسيقية لأطفال القرية، حيث قدم فريق التربية والتعليم بمدرسة أبو زريبة الابتدائية كورالًا موسيقيًا.

كما تفقد الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك سيارة الأحوال المدنية، وأنشطة المجلس القومي للمرأة في عمل بطاقات الرقم القومي لأبناء القرية.

وعقد نائب المحافظ، على هامش القافلة، حوارًا مجتمعيًا مع أهالي القرية، بحضور رئيس المدينة وممثلي الأجهزة التنفيذية وعدد من العمد والمشايخ، استمع خلاله إلى طلبات ومقترحات الأهالي.