الاتحاد الأوروبي يحث الصين على رفع العقوبات غير المبررة على بنكين ليتوانيين

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الصين لإلغاء العقوبات على بنكين ليتوانيين، ودفع بأنه ليست هناك تبريرات لها.

وأعلنت بكين الإجراءات الأسبوع الجاري ضد "أوربو بنك" و "مانو بنك" في انتقام من عقوبات الاتحاد الأوروبي على بنكين صينيين.

يشار إلى أن البنكين الليتوانيين لا يعملان في الصين، مما يجعل الإجراء الصيني رمزي إلى حد كبير. وبرغم ذلك تؤكد الإجراءات المتبادلة التوترات المتفاقمة بين الاتحاد الأوروبي والصين على خلفية دعم بكين لروسيا في حربها في أوكرانيا.

وفي هذه الحالة، استهدفت الصين بنكين في دولة بالاتحاد الأوروبي توترت علاقاتها الدبلوماسية معها بشدة بسبب علاقة ليتوانيا مع تايوان.

ودافع أولوف جيل المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عن عقوبات التكتل ضد البنكين الصينيين.

وقال جيل إن الصين "لا بد أن تحترم المشكلات التي حددناها. إن عقوباتنا ركيزة لجهودنا للحد من فعالية آلة الحرب الروسية".