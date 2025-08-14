 حاكم بيلجورود يعلن إصابة 3 أشخاص في هجمات بمسيرات أوكرانية على المنطقة الحدودية الروسية - بوابة الشروق
الخميس 14 أغسطس 2025 12:30 م القاهرة
حاكم بيلجورود يعلن إصابة 3 أشخاص في هجمات بمسيرات أوكرانية على المنطقة الحدودية الروسية

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 14 أغسطس 2025 - 12:04 م | آخر تحديث: الخميس 14 أغسطس 2025 - 12:04 م

أعلن حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، على منصة "تليجرام" اليوم الخميس، إصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، في هجمات بمسيّرات أوكرانية على المنطقة الحدودية الروسية.
وأكد نقل جميع المصابين إلى المستشفى، وأن مبنى الإدارة الإقليمية كان من بين الأهداف التي تم قصفها.
وفي منطقة فولجوجراد جنوبي البلاد، تسبب هجوم بمسيرة في اندلاع حريق وحدوث تسرب نفطي، إثر سقوط حطام مسيّرة تم إسقاطها على الموقع، بحسب ما قاله حاكم المنطقة، أندريه بوتشاروف.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض 44 مسيّرة أوكرانية ليلا.

