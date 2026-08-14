مزارعو ألمانيا يتوقعون محصولا ضعيفا مع استمرار الحرارة والجفاف

يتوقع المزارعون في ألمانيا حصادا دون المتوسط هذا العام بسبب استمرار الحرارة والجفاف، مع تعرض بعض المحاصيل في المناطق الجنوبية لتلف كامل، حسبما قال رئيس اتحاد المزارعين في البلاد.

وقال رئيس اتحاد المزارعين الألمان، يواخيم روكفيد لمجموعة "آر إن دي" الإعلامية في تصريحات نشرت اليوم الجمعة: "نتوقع حصادا دون المتوسط للحبوب، وخاصة القمح، وكذلك بذور اللفت".

وأضاف أن محاصيل الخريف مثل البطاطس والخضروات وبنجر السكر والذرة الحبوبية وفول الصويا من المرجح أيضا أن تعاني من خسائر كبيرة.

وقد أبلت المناطق الشمالية بلاء أفضل نوعا ما بفضل تساقط الأمطار من حين لآخر، لكن من المتوقع أيضا أن تظل الغلات هناك دون المتوسط. كما يقلل الجفاف من إمدادات أعلاف الحيوانات، ولا سيما في جنوب ألمانيا، مما يجبر بعض المزارعين على ذبح الماشية في وقت أسبق مما كان مخططا له.

وقال روكفيد إن المزارعين يتعرضون لضغوط مالية شديدة حيث تزامنت التكاليف المرتفعة للأسمدة والمدخلات الأخرى مع انخفاض أسعار المنتجات الزراعية. وأضاف أن بعض المزارعين يكافحون بالفعل لدفع فواتيرهم ويسعون للحصول على قروض لتغطية الاحتياجات النقدية قصيرة الأجل.

ودعا إلى الحصول على دعم حكومي، بما في ذلك زيادة تمويل الاتحاد الأوروبي لمعونة الأسمدة، وصرف الإعانات الزراعية للاتحاد الأوروبي في وقت أسبق، وتخفيض مؤقت للضرائب على الديزل. كما حث الحكومة على إنشاء صندوق احتياطي معفى من الضرائب يسمح للمزارعين بتكوين مصدات مالية للسنوات الصعبة.

وقال روكفيد إن مزارعي ألمانيا يتكيفون مع التغير المناخي منذ سنوات، لكنهم بحاجة إلى أصناف محاصيل متحملة للحرارة وأكثر مرونة بشكل أسرع.