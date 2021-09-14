تاج الدين: الحالة الوبائية لو استدعت إجبار كل الفئات على تلقى التطعيم سنتخذ هذا الإجراء شرط توافر اللقاح

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مصر تستهدف تطعيم 40 مليون مصري بلقاح كورونا مع نهاية العام الحالي، موضحا أنه تم تطعيم نحو 8 ملايين مصري حتى الآن، وربع العدد حصل على الجرعتين.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تدرس تصنيع أنواع أخرى من اللقاحات في مصر بخلاف الأنواع التي يتم تصنيعها بالفعل.

وأضاف أنه لا يوجد مانع من الحصول على لقاحي الأنفلونزا وكورونا في يوم واحد ولكن بشرط أن يكون كل لقاح في «كتف مختلف»، مطالبًا من يصاب بالأنفلونزا العادية اتخاذ نفس الإجراءات كما لو كان مصابًا بفيروس كورونا، حيث إن كليهما مرض معدي.

وأكد أن الحالة الوبائية لو استدعت إجبار كل الفئات على تلقى التطعيم فإنه سيتم اتخاذ هذا الإجراء شرط توافر اللقاح، مؤكدًا أن هناك دولا اتخذت إجراءات صارمة لتطعيم مواطنيها ضد كورونا.

وشدد وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، على أنه تم تطعيم كل العاملين والمتواجدين بالمواقع السياحية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.