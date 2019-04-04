 وزيرة الهجرة: حق المصري بالخارج أن تنظر له الدولة وتُلبي حقوقه واحتياجاته - بوابة الشروق
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وزيرة الهجرة: حق المصري بالخارج أن تنظر له الدولة وتُلبي حقوقه واحتياجاته


نشر في: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 3:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 3:39 ص

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عودة مواطن مصري مقيم في العاصمة النيجيرية أبوجا، بعد إرسال طائرة إسعاف خاصة، مجهزة خصيصا لاستقباله، بعد تدهور حالته الصحية، إذ دخل في حالة غيبوبة، إثر مشكلات صحية متعددة لحقت به، مثل الإصابة بالملاريا والفشل الكلوي.

وقالت مكرم، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح ببرنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، إن هذا المشهد وغيره مثل مشاهد عودة المواطن المصري المريض من الإمارات، وعودة المصريين من أفغانستان في الأزمة الأخيرة، وعودة المصريين من الصين ببداية أزمة كورونا؛ هي مشاهد تصب في صالح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي احتفلت الدولة بإطلاقها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا.

وأضافت: «هذا المشهد يسلط الضوء على اهتمام الدولة المصرية بحقوق المواطن المصري بالخارج، حق المواطن بالخارج أن تنظر له الدولة وتُلبي حقوقه واحتياجاته وتتواصل معه».

 

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