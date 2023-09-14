قال الفنان بيومي فؤاد، أنه يحرص على منافسة ذاته من خلال مشاركته بأكثر من فيلم، ولكن في الوقت ذاته هذا الأمر غير جيد، مؤكدًا أنه لا بد من انتقاء الأعمال التي يقدمها.

وأضاف خلال حواره خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أنه يتم استضافته في بعض الأعمال الفنية على أن يكون ضيف شرف ليتفاجأ بعدها أنه بطلًا للعمل، معقبًا: «بخاف انتقى أدواري ليزعلوا»- في إشارة منه للمنتجين والمخرجين.

وذكر أن الفنان عادل إمام، قد سبق ووجه له نصيحة فيما يتعلق بالأعمال التي يقدمها وكيفية اختيارها، قائلًا: «أستاذ عادل إمام قالي خلي لا في قوة أيوة، بس أنا مش عارف أقول لأ».

ولفت إلى أنه لم يقدم عملًا فنيًا دون المستوى، ولكن عيبه الوحيد عدم انتقائه لأدواره، معقبًا: «من أيام ما كنت بعمل جمعية عشان أدخل عيالي المدرسة عمري ما اشتغلت حاجة دون المستوى»- على حد قولها.

وشارك الفنان ييومي فؤاد مؤخرًا في عدة أفلام سينمائية منها فيلم «مندوب مبيعات» بطولة آيتن عامر، أحمد فتحي، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عوني، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وتأليف وإخراج حامد صالح.