قال السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية والمسؤول عن متابعة "جرائم نظام كييف"، روديون ميروشنيك، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إن روسيا لن تسمح بإبرام اتفاقات وهمية بشأن التسوية في أوكرانيا، يمكن التنصل منها لاحقا.

وأكد ميروشنيك أن أي اتفاقات محتملة بشأن التسوية يجب أن تصاغ بطريقة تضمن أنه "لا يمكن لأي طرف، تحت أي ظرف، وبغض النظر عن مواقفه ورغباته، أن يعتبرها باطلة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال ميروشنيك "لذلك، فإن توقيع اتفاق مع سلطة غير شرعية سيكون أكثر تكلفة، عفوا، بالنسبة لكم".

وأضاف ميروشنيك "لذا، لا تستطيع روسيا أن تسمح بذلك، وأعتقد أن لا أحد يستطيع تحمله أيضا، إلا أولئك الذين يريدون اتفاقات وهمية. أما إذا كان المطلوب اتفاقات موثوقة من الناحية القانونية، فلا بد أن يكون هناك ممثل شرعي في أوكرانيا يمكنه التوقيع عليها. وهو بالتأكيد ليس [فلاديمير] زيلينسكي، لأنه رئيس غير شرعي منذ عام".

واعتبر ميروشنيك أنه من المهم لروسيا والمجتمع الدولي ولأوكرانيا نفسها إبرام اتفاقات مصانة بطريقة قانونية سليمة.