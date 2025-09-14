 عمر جابر زمالك.jpg - بوابة الشروق
الأحد 14 سبتمبر 2025 10:42 م
عمر جابر زمالك.jpg

الشروق
نشر في: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 10:36 م | آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 10:36 م

وجّه أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، انتقادات حادة للأهلي عقب تعادله أمام إنبي بهدف لمثله، مساء الأحد، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي بلا شكل أو هوية".

وأضاف: "هناك خطأ ما رغم تغيير الجهاز الفني وتعيين عماد النحاس".

وتابع: "اللاعبون بلا روح، ويرتكبون أخطاء غير مبررة مثل ما فعله ديانج في ركلة جزاء إنبي".

وأتم: "الأهلي عُرف دائمًا بالقتال والسعي للفوز حتى آخر ثانية بأهداف ما بعد الدقيقة 90، لكن كل ذلك لم يعد موجودًا".


