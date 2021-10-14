كشفت تامر دويدار الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس، عن تدشين مهرجان موسيقي، على غرار مهرجان الجونة السينمائى، بمدينة مكادى، حيث يقوم على هذا المشروع عمرو منسي الشريك المؤسس لمهرجان الجونة.



وأكد تامر أن المهرجان من المقرر له أن ينطلق بشهر مايو 2022، تزامنا مع عيد الفطر المبارك، وأنه سيكون أقوى مهرجان للموسيقى بمنطقة الشرق الأوسط.



ويقام الآن حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، ومن المقرر تكريم أحمد السقا في حفل الافتتاح بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.