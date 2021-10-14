مسؤول رئاسي كوري جنوبي: ترتيبات لمباحثات بين مون وكيشيدا عبر الهاتف

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أفاد مسؤول رئاسي رفيع المستوى في سول، اليوم الخميس، بأن كوريا الجنوبية واليابان تحضران لمباحثات هاتفية بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأدلى مسؤول المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي بهذه التصريحات بعدما أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، نقلا عن مصادر حكومية في طوكيو، بأن هناك ترتيبات جارية ليعقد الزعيمان محادثات عبر الهاتف اليوم الخميس.

وقال المسؤول لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عبر الهاتف: "لم يتم تحديد توقيت محدد (للمحادثات الهاتفية)، لكن الجانبين ما زالا يرتبان"، وأضاف: "المباحثات سوف تكون ممكنة اليوم أو غدا إذا اتفق الجانبان".

وكان مون قد هنأ كيشيدا، الذي تولى منصبه في الرابع من أكتوبر، على انتخابه وأعرب عن أمله في التعاون لدفع العلاقات بين الجانبين.

وتشهد كوريا واليابان توترا في العلاقات منذ فترة طويلة بسبب نزاع على الأرض ونزاعات تاريخية مرتبطة بالحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945).

وفرضت اليابان في عام 2019 قيودا على صادرات 3 مواد صناعية رئيسية مهمة لصناعات الرقائق وتكنولوجيا العرض في كوريا الجنوبية.

وتعتبر كوريا هذه التحركات اليابانية انتقاما بسبب أحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية لعام 2018، والتي تأمر الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحكم الاستعماري لليابان.

وضغطت سول في الأشهر الأخيرة لتحسين العلاقات، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعزيز شبكة إقليمية من التحالفات والشراكات الديمقراطية لمواجهة النزعة العدوانية المتنامية من جانب الصين.