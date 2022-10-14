عمرو سعد يتألق ببدلة سوداء في أحدث جلسة تصوير

أجرى النجم عمرو سعد جلسة تصوير جديدة، ظهر خلالها بإطلالة مميزة ومختلفة، إذ ارتدى بدلة كلاسكية، ذات لون أسود وبنطلون جينز، قبيل انطلاق تصوير مسلسله الجديد "الأجهر".

وحظيت جلسة التصوير، التي نشرها عمرو سعد عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعجاب قطاع كبير من متابعيه.

وفي سياق متصل، يواصل النجم عمرو سعد التحضيرات النهائية لمسلسله الجديد "الأجهر"، والذي يخوض به الماراثون الدرامي لشهر رمضان لعام 2023، بالتعاون مع المخرج ياسر سامي، إذ يعقد جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصية التي يُجسدها.

ويشارك النجم عمرو سعد، في بطولة المسلسل، كل منّ الفنانه درة وسارة سلامة، والعمل كتابة ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح، التي تواصل الاتفاق مع باقي الممثلين حالياً.

وينطلق تصوير مسلسل الأجهر، للنجم عمرو سعد، في دولة لبنان، وأكثر من دولة أجنبية.