تامر هجرس: لم أمانع دخول ابنتي الوسط الفني

كشف الفنان تامر هجرس، عن طلب شخص لخطوبة ابنته وهو شخص ناجح ومثقف في حياته ومجتهد، موضحًا أنه حدث بينهما لقاء في منزله وكان يشعر بالقلق، ولكن تامر طمأنه.

وتابع تامر هجرس، خلال لقائه في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلا: "كنت شخص لذيذ معاه ومطلبتش منه شبكة غالية وهو بيته قريب من بيتنا، وإن شاء الله ربنا يوفقه هو وبنتي وأهم حاجه أنهم يتعلموا من تجاربهم وأنا بالنسبة لي الهدف الأعلى هو القناعة ودي حاجه بتيجي من الرضا والتوكل على الله".

وأشار "هجرس"، إلى أن ابنته في مرحلة الخطوبة واتفقا على عامين وبعدها تتم مرحلة الزواج، وهي مرحلة صعبة عليه كأب لأنها متعلق بابنته للغاية.

وعن الشروط المكلفة التي يفرضها والد العروسة على أهل العروس، قال تامر هجرس ممازحاً: "أنا طالب منه قصر في الساحل و2 أو 3 ملايين شبكة.. الطبيعي يعني.. لأ طبعا احنا متكلمناش في الموضوع ده ومش مقتنع بالحاجات دي خالص".

وأوضح أنه لم يرفض دخول ابنتيه التمثيل أو يمنعهما، بالعكس فهو أحب أن يخوضان تلك التجربة ورشحهما في مسلسل "الصندوق الأسود"، مع رانيا يوسف، وكان لهما مشهدين وبالفعل قدما مشاهدهما ولا يوجد أي تعب، معقباً: "بناتي دول أفضل إنجاز عملته في حياتي وفخور إني وصلتهم للي هما فيه".