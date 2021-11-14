 مصرع مهاجرين اثنين وإصابة 19 آخرين إثر انقلاب حافلة شرقي صربيا - بوابة الشروق
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مصرع مهاجرين اثنين وإصابة 19 آخرين إثر انقلاب حافلة شرقي صربيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 9:23 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 9:23 م

لقي مهاجران مصرعهما، وأصيب 14 آخرون بجروح في حادث انقلاب حافلة صغيرة تحمل على متنها 22 مهاجرًا شرقي صربيا.
وقالت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم /الأحد/ - إن الحادث وقع في وقت متأخر ليلة أمس بالقرب من الحدود مع بلغاريا وأُلقي القبض على سائق الشاحنة صربي الجنسية للاشتباه في تهريبه مهاجرين بصورة غير قانونية إلى داخل صربيا.
وأضافت أن الحافلة اصطدمت بعمود ثم انقلبت على سرعة عالية، وأن السائق حاول الإفلات من دورية شرطة، مشيرة إلى أن من بين المصابين أربعة أشخاص يعانون من جروح بالغة.
كما أفادت تقارير لوسائل إعلام صربية بأن الركاب كانوا على الأغلب مراهقين.

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