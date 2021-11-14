عماد الدين حسين: النظرة إلى الفن التشكيلي تحولت لسخرية وتغيرها ليس بقرار حكومي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ،

إن النظرة إلى الفن التشكيلي تحولت إلى سخرية على عكس تعظيم قيمته في الدول الغربية، وإن التغير في استيعاب هذا الفن لن يحدث بقرار حكومي بل بثقافة التكامل بين كل قطاعات المجتمع، مشددا "لا بدَّ من اهتمام حقيقي من المجتمع ككل".

وأضاف حسين، خلال الندوة الافتتاحية لفاعلية "معرض فني لقاءات وورش عمل الرحلة"، مساء السبت، بمتحف الفنون الجميلة الإسكندرية، أن تغير تلك النظرة غير المحبة للفن لن تحدث إلا من خلال التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وغيرها من قطاعات الدولة وليست مسؤلية الإعلام وحده.

ورأى عماد الدين حسين، أن هناك علاقة وثيقة بين الصحافة والفن التشكيلي، موضحا أن الجرائد المصرية تفوقت عن العربية في هذا الفن وأن النهضة الصحفية التي شهدتها دول الخليج مصدرها الصحافة المصرية.

وتأسف حسين، أن يسود المجتمع ثقافة العشوائية التي ينقلها الإعلام بدوره العاكس للوضع الحالي، ولكن ليس هو السبب فيها، مردفا: "رغم وجود قدر من التشاؤم ولكن لدينا قدر آخر من التفاؤل"، ضاربا مثلا بالطبيب المفكر محمد أبو الغار كنموذج ثقافي راق جمع فكره ما بين العلم والفنون والثقافة.

وطرح فكرة تدريس الفن التشكيلي بالمدارس وأن يكون هذا الفن جزءا من حصة الرسم لكي يعي الطفل منذ نعومه أظافره قيمة الفن، متذكرا حصة الرسم في أيام دراسته بمحافظة أسيوط وكيف كان لها مكانة بين المواد الأخرى.

وأكد أن مصر غنية بمواهبها ومبدعيها في سائر المجالات الإبداعية، وهم في حاجة إلى الدعم، لافتا إلى أهمية التدريب الصحفي للمحررين المسئولين عن نقل أخبار الفن التشكيلي بما يمكنهم من قراءة اللوحة والتعبير عنها بقلمهم.