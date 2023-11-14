روسيا: العفو عن قاتل صحفية شهيرة بعد خدمته في حرب أوكرانيا

أصدرت السلطات الروسية، عفوا عن أحد الرجال المدانين بقتل الصحفية الروسية، آنا بوليتكوفسكايا، بعد أن خدم ضمن الخطوط الأمامية في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد قرار العفو عن سيرجي خادجيكور بانوف، لبوابة "آر بي كيه" للأخبار، محامي الدفاع عن الشرطي السابق، الذي حكم عليه في عام 2014 بالسجن لمدة 20 عاما.

وفي تعليق لوسائل الإعلام الروسية، وصف الصحفي والحائز على جائزة نوبل للسلام، ديمتري موراتوف، قرار العفو بأنه تجاهل ممنهج من جانب الدولة لحقوق الضحايا.

وكانت بوليتكوفسكايا، وهي صحفية منتقدة للكرملين، قُتلت بالرصاص خارج شقتها في أكتوبر من عام 2006، وكانت تبلغ من العمر حينها 48 عاما.

وبعد تحقيق مطول تم إدانة العديد من الرجال من جمهورية الشيشان الواقعة في شمال القوقاز، في عام 2014، بسبب دورهم في جريمة القتل، وقد توفي أحد المدانين في السجن منذ ذلك الحين.

وتشتبه عائلة الصحفية وزملاؤها السابقون في وجود دافع سياسي وما زالوا يطالبون بإجراء تحقيق كامل في جريمة القتل.

وكانت بوليتكوفسكايا تعمل في صحيفة "نوفايا جازيتا" التي تنتقد الكرملين، تكتب عن انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان وقت مقتلها.

ونشرت منصة "بازا" الإخبارية الروسية عبر قناتها على "تلجرام"، أن الشرطي السابق المدان بالتخطيط لجريمة القتل جرى إرساله إلى الجبهة الروسية الأوكرانية في نهاية عام 2022، وبعد ستة أشهر، قيل إنه مدد عقده مع وزارة الدفاع. .

وتكبد الجيش الروسي خسائر فادحة في الأشهر الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية، وتم إطلاق حملة تجنيد لنزلاء السجون لاستكمال صفوف الجيش.

وقد تلقى المجرمون ومن بينهم العديد ممن ارتكبوا جرائم عنف خطيرة، وعدا بالحرية مقابل أداء الخدمة العسكرية.