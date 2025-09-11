ميرتس خلال تنصيب الرئيس الجديد للاستخبارات الألمانية: الوضع الأمني في أخطر حالاته

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اعتزامه العمل على رفع فعالية جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني "بي إن دي"، وتعزيز تواصله مع الشركاء الدوليين وذلك في ظل الأزمات والحروب على مستوى العالم.

وخلال مراسم تنصيب الرئيس الجديد للجهاز مارتن ييجر في مقر جهاز الاستخبارات الخارجية في برلين، قال ميرتس، اليوم الخميس: "نريد أن يشارك الجهاز في العمل الاستخباري على أعلى مستوى ممكن".

وعلى خلفية الأزمات والحروب الجارية، قال ميرتس: "نحن نعمل في الوقت الراهن في فضاء تسوده حالة من عدم اليقين من جوانب عديدة"، ورأى أنه على ألمانيا أن تتحرك بطريقة تتسم بقدر أكبر من الاستبقاية نظرا لأن المسلمات القديمة فقدت قيمتها ولم تعد قواعد اللعب المجربة صالحة.

وأردف: "ولذلك نحن بحاجة إلى تفوق معرفي لا يمكن أن يوفره لنا بشكل موثوق إلا جهاز استخبارات خارجي مدني وعسكري وتقني مُحكَم التنظيم".

ونظرًا لمسئولية ألمانيا داخل أوروبا ولقوتها الاقتصادية، طالب ميرتس، بأن يكون التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في الداخل ومع الجيش الألماني وكذلك مع الشركاء الاستخباريين على المستوى الدولي، على أعلى درجات الكفاءة.

وأكد زعيم الاتحاد المسيحي الألماني، أن الوضع الأمني لم يكن على مثل هذا المستوى من الخطورة في فترة ما بعد الحرب، كما هو الآن، لافتا إلى التصدي بشكل يومي لهجمات هجينة تستهدف البنية التحتية فضلا عن التصدي لأعمال تخريب وتجسس وحملات تضليل.

واختتم ميرتس تصريحاته قائلا: "نواجه مرة أخرى منافسين منهجيين وخصوما في الخارج وأيضًا في الداخل، وهم يتصرفون بعدوانية متزايدة. لذلك تُعد المهمة الأهم لهذه الحكومة الاتحادية هي وضع أسس جديدة لألمانيا آمنة وذات سيادة".